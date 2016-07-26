新冠疫苗｜楊潤雄料9月可全面復課學校不多 小學幼園生無法受惠

教育局昨宣布中學教師和學生若分別達七成新冠疫苗接種率，將可恢復全日面授及午膳。教育局長楊潤雄指，截至上月中職員平均接種率有47%，另有約四成學生已接種或計劃接種；若學生現時才考慮打針，在9月開學時打齊兩針14天是不可能，因此預計9月能全面復課的學校未必太多。另外，他指現時疫苗接種計劃年齡下限為12歲，而幼稚園及大部分小學生均未符合接種資格，因此幼稚園及小學未能受惠於新措施。

楊潤雄表示，當學校教職員及全校學生接種率達七成，原則上可恢復全日面授課堂及課外活動，但部分活動需要考慮安全性，例如游泳及吹奏樂器等，教育局未來會就相關安排提供指引。他指，達成有關接種率不一定要9月1日完成，「10月先搞得掂咪10月先恢復全日制」，相信不會對師生造成太大壓力。

造成教育不公? 楊潤雄：唔可以咁睇

被問到已打針的學生可參與課外活動，會否造成不同教育待遇，變相懲罰沒有打針的學生，楊潤雄強調「唔可以咁睇」，過去有意見認為半日課期間學生不夠時間做運動或玩音樂，會對發展造成影響，因此現時是在安全情況下盡量提供機會。他重申「只係唔俾佢哋(未打針學生)喺學校做(課外活動)」，他們可以在校外進行，強調並非選擇的問題。

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