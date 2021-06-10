新冠疫苗｜楊潤雄稱專家認為學校有7至8成接種率可恢復全日課

教育局長楊潤雄表示，專家意見認為若學校接種率高達7至8成，是有條件恢復全日上課，但現時距離9月新學年開學有一段時間，仍要視乎疫情發展，她表示若全港市民都一齊打針，疫情會更受控，會更有條件令學校恢復正常活動。

楊潤雄指，若第五波疫情來到，老師又無法打針，以定期檢測又能否取代，當局會詳細考慮。他又指根據4月底至5月初的調查顯示，教師接種率約18%。

陳肇始：青少年打復必泰副作用與成年人相若

食物及衞生局長陳肇始表示，根據復星醫藥提交的數據，復必泰疫苗有顯著作用，抗體較成年人高，能有100%預防發病。多個海外藥物監管機構，包括加拿大、美國、歐盟、新加坡等，都已降低接種年齡，亦證明效益大於風險，又指青少年接種復必泰疫苗的副作用與成年人相若。

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陳肇始指，近日曾出現源頭不明並帶變種病毒的個案，形容已響起警號，第5波疫情一觸即發，為讓學童有安全學習環境，呼籲家長盡快安排子女打針，她又呼籲學校積極參與，盡早接種疫苗，昨日已去信醫學院院長，及相關學系系主任，呼籲同學返母校分享經驗、釋除疑慮。至於會否再降低復必泰接種年齡，則要視乎藥廠未來提交的數據。