新冠疫苗｜楊潤雄：新學年維持半天面授 學校接種率七成可恢復全日課

政府就新冠疫情放緩公布最新防疫措施。教育局長楊潤雄表示，在即將來臨的2021至2022的新學年，包括中小學、幼稚園、特殊學校及補習學校等，會維持半天面授課堂，但如學校分別有七成學生及直接僱用教職員已打兩針，並已超過14天，可按實際情況，恢復全日面授、午膳及其他學習及課外活動。他又指，由9月1日起，所有學校員工及經常出入校園的人士等，需至少接種一針疫苗，否則需兩周一檢。

楊潤雄交代，當局一直呼籲教職員及學生打針，截至7月13日，已打針或已預約打針的教職員有47%，至於12歲以上學生，已打針或考慮打針則有40%。

此外特首林鄭月娥稱，政府會延伸必須接種疫苗群組，否則需自費定期檢測，包括所有公務員及政府員工；醫管局員工；安老及殘疾人院舍員工；中學、小學、幼兒園或幼稚園、特殊學校員工等。

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