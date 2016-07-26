新冠疫苗｜機管局9月起強制特定員工打針 醫療豁免將不獲接納

國泰航空貴賓室「寰宇堂」47歲女樓面(#12038)，早前確診感染Delta變種病毒，患者沒有接種新冠疫苗，懷疑受轉機客感染。機管局公布，特定群組機場員工必須接種新冠疫苗，不得以陰性檢測結果證明代替，醫療豁免亦不獲接納。

新規定下，特定群組的定義包括(i)處理高風險貨物，及(ii) 無可避免地與抵港、轉機、過境旅客及機組人員有近距離接觸的員工 (在1.5米範圍內沒有隔板/屏障分隔兩者)，例如：

⚫ 航空公司及地勤代理員工

⚫ 停機坪協調員

⚫ 機艙航膳協調員

⚫ 貨運裝卸員

⚫ 機艙及洗手間清潔員等

已打針仍須7天一檢

機管局表示，機場營運商包括航空公司只能安排已接種疫苗的員工進行相關工作。有關安排將分兩階段實施，首階段於9月1日起，上述特定群組員工每7天接受檢測，而且必須最少接種一劑疫苗；第二階段9月30日起，上述特定員工必須完成接種兩劑疫苗，並須保持每7天接受檢測。兩個階段均不接納醫療豁免。

逾八成特定員工已打首針

機管局稱，在8月1日已要求所有進入機場禁區的員工必須接種兩劑疫苗，或出示陰性檢測結果證明。因應國泰貴賓室女職員確診個案，機管局決定收緊有關安排。至今，逾八成上述特定群組員工已接種首劑疫苗。

陳肇始：不適合打針可調職

食衛局長陳肇始於電台節目表示，機管局於本月起已要求進入禁區的員工打針，但不清楚為何確診的貴賓室女職員會未接種疫苗。陳肇始說，機場屬於高風險地區，認為機管局的要求是深思熟，並已即時回應機場貴賓室的個案。對於機管局不容許醫療豁免打針，陳肇始認為機管局為大機構，可透過調職安排，將不適合打針的員工調離高風險的崗位。

陳肇始稱，目前對旅客抵港後整個「閉環式」管理相當嚴謹，包括機場員工、接載旅客到檢疫酒店的員工，以至檢疫酒店員工，當局已實施一連串加強措施。她又說，不認為今次個案反映外防輸入出現漏洞，目前一直有分開抵港旅客和轉機客，但員工方面或會有交雜，已要求機管局檢視轉機客抵港流程，是否需要採取更嚴謹安排。

航空業工會：落實時間倉促

民用航空事業職工總會秘書長葉偉明認為，新規定落實時間倉促，部分未接種的員工未必能及時預約。對於不接納醫療豁免的安排，葉偉明表示部分員工，如孕婦或長期病患，的確不宜接種新冠疫苗，認為機管局應該要提供豁免，以及考慮他們的工作安排。他又指，理解即使已打針仍須7日一檢的安排，但希望當局增加機場的檢測站及服務時間，以應付需求。

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