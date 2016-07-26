新冠疫苗｜歐盟指接種阿斯利康或致吉巴氏綜合症 美國食藥局對強生加警告標籤

歐洲藥品管理局(EMA)將一種極為罕見急性神經病變「吉巴氏綜合症」，列為接種阿斯利康(AstraZeneca)新冠疫苗後可能出現的副作用。

歐洲藥品管理局周三(8日)表示，截至7月底，全球共注射了5.92億劑阿斯利康新冠疫苗，當中錄得833宗吉巴氏綜合症報告，認為兩者之間有「至少合理的可能」因果關係，將這種副作用列為「非常罕見」類別，但仍強調接種的好處大於風險。

美國食藥局對強生疫苗加警告標籤

美國食品和藥物管理局(FDA)亦對強生疫苗加上警告標籤，指接種後或出現吉巴氏綜合症。阿斯利康和強生的新冠疫苗，都是以腺病毒載體技術製成，早前已被指與接種後出現血栓有關。

吉巴氏綜合症是一種急性的周邊神經病變，可能侵犯身體的運動、感覺及自主神經系統。嚴重者會影響視覺、進食及呼吸，甚至死亡。

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