新冠疫苗｜歐盟發出近6億數碼疫苗證明 43國已加入系統

歐盟宣布，至今各成員國已經發出超過5.91億份數碼疫苗證明，形容是促進民眾安全出遊以及支持歐洲旅遊業的關鍵。

數碼疫苗證明紀錄了疫苗接種、檢測或康復的數據，持有者將免除隔離，並可用於參加大型活動、進入食肆或娛樂場所等，歐盟表示，除了歐盟27個成員國外，包括以色列、冰島、瑞士等16個國家，亦已加入系統，未來幾星期會再有更多國家加入。

歐盟官員指，數碼疫苗證明減輕了疫情期間對經濟的影響，指歐洲制定出創新、保護隱私的全球標準，全球許多國家都有興趣加入系統。

歐盟是在今年7月推行數碼證書計劃，主要顯示持有者注射新冠疫苗狀況、病毒檢測結果及是否曾染疫並康復等資訊。

馮德萊恩：歐盟累計出口逾10億劑疫苗

歐盟執行委員會主席馮德萊恩(Ursula von der Leyen)表示，歐盟過去10個月一共出口「超過10億」劑新冠疫苗，有8,700萬劑疫苗透過世界衛生組織(WHO)主導的「新冠疫苗全球取得機制」(COVAX)給予中低收入國家。她指，這是重要里程碑，「歐盟顯然是新冠疫苗最大出口者，未來幾個月將捐贈至少5億劑疫苗給最脆弱的國家」。

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