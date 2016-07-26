Am730
Am730
Am730
Am730
News
新冠疫苗｜歐盟發出近6億數碼疫苗證明 43國已加入系統
8 小時前
#Hashtags
新冠疫苗歐盟疫苗證明馮德萊恩
新冠疫苗｜歐盟發出近6億數碼疫苗證明 43國已加入系統
news-images
歐盟發出近6億數碼疫苗證明，43國已加入系統。(資料圖片)

歐盟宣布，至今各成員國已經發出超過5.91億份數碼疫苗證明，形容是促進民眾安全出遊以及支持歐洲旅遊業的關鍵。

數碼疫苗證明紀錄了疫苗接種、檢測或康復的數據，持有者將免除隔離，並可用於參加大型活動、進入食肆或娛樂場所等，歐盟表示，除了歐盟27個成員國外，包括以色列、冰島、瑞士等16個國家，亦已加入系統，未來幾星期會再有更多國家加入。

歐盟官員指，數碼疫苗證明減輕了疫情期間對經濟的影響，指歐洲制定出創新、保護隱私的全球標準，全球許多國家都有興趣加入系統。

歐盟是在今年7月推行數碼證書計劃，主要顯示持有者注射新冠疫苗狀況、病毒檢測結果及是否曾染疫並康復等資訊。

news-images
馮德萊恩：歐盟累計出口逾10億劑疫苗。(資枓圖片)

馮德萊恩：歐盟累計出口逾10億劑疫苗

歐盟執行委員會主席馮德萊恩(Ursula von der Leyen)表示，歐盟過去10個月一共出口「超過10億」劑新冠疫苗，有8,700萬劑疫苗透過世界衛生組織(WHO)主導的「新冠疫苗全球取得機制」(COVAX)給予中低收入國家。她指，這是重要里程碑，「歐盟顯然是新冠疫苗最大出口者，未來幾個月將捐贈至少5億劑疫苗給最脆弱的國家」。

相關新聞：

新冠肺炎︱俄羅斯單日死逾千人創新高

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/新冠疫苗｜歐盟發出近6億數碼疫苗證明-43國已加入系統-289209
#Hashtags
新冠疫苗歐盟疫苗證明馮德萊恩
Am730

通關｜斥港府對內地取態模稜兩可　鍾國斌：咁開國際關先得唔得？

日男用AI軟件為AV「解碼」　涉違反版權法被捕

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
通關｜斥港府對內地取態模稜兩可　鍾國斌：咁開國際關先得唔得？
Am730
Am730
日男用AI軟件為AV「解碼」　涉違反版權法被捕
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多