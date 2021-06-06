新冠疫苗｜比利時7月1日起啟用疫苗接種證明 非歐盟旅客入境前須完成接種

比利時政府上周五(4日)公布，從7月1日起將啟用新冠疫苗接種證明，記錄持有人已接種新冠疫苗、病毒檢測陰性或曾染疫但已康復等資料。來自歐盟以外國家的旅客，必須在入境前14天之前已完成接種歐盟批准使用的新冠疫苗，且在入境後當天需接受檢測，若為陰性，則毋須隔離檢疫。歐盟批准的新冠疫苗包括，輝瑞/ BioNTech、莫德納、阿斯利康和強生疫苗。

此外，來自發現變種病毒等高風險國家及地區的旅客，入境比利時須隔離10天，且在入境的第1天及第7天須接受檢測。比利時政府亦強烈呼籲民眾現階段不要赴歐盟境外旅遊。

歐盟推疫苗接種證明

歐盟為推動本土旅遊業推動疫苗接種證明，建議27個成員國避免對疫苗接種證明持有者施加額外旅行限制，除非是出於必要且適當保障民眾健康的考慮。比利時上述的新措施是配合歐盟建議。