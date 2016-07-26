新冠疫苗｜法國倡長者及高風險患者接種加強劑 以色列擴大接種對象至30歲以上

新冠肺炎Delta變種病毒全球肆虐，多個國家已經開始或計劃為民眾提供第三劑新冠疫苗作為加強劑。

法國上月以來每日確診數仍高，每日仍新增大約2.2萬例確診個案。政府宣布，建議65歲以上民眾或染疫後有發生重症風險的民眾，接種第三劑疫苗以加強保護力；追加疫苗的類型，包含輝瑞/BioNTech或莫德納(Moderna)。

法國衞生部上月曾表示，將針對500萬名弱勢民眾提供疫苗追加劑，包括居住護老院的民眾。法國最高衛生委員會周二再建議，部分已接種完2劑疫苗的民眾，可再接種第三針為加強劑，對象包含65歲以上民眾或染疫後有發生重症風險的人，預計將於10底展開。

法國最高衛生委員會也提到，目前80歲以上族群的疫苗覆蓋率為79.9%，仍然不足，因此接下來數星期的首要目標是增加疫苗覆蓋率。

以色列擴大接種第三針至30歲以上

以色列星期一錄得逾9,800宗個案，創7個月以來新高，累計確診個案突破100萬。當局宣布擴大新冠疫苗加強劑的接種對象，至所有30歲以上民眾。

當地衞生部表示，根據專家和疫苗委員會的建議，決定將輝瑞疫苗加強劑的接種年齡，進一步由40歲擴展至30歲，所有符合年齡要求、至少5個月前完成第二劑疫苗接種的民眾，都可以打第三針。

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