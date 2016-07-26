新冠疫苗｜波音近1.1萬名員工申請豁免強制接種

外電引述知情人士稱，波音在美國約1.1萬名員工已申請豁免強制接種新冠疫苗，相當於其美國員工總數近9%，遠超該公司預期。報道指出，這些員工以宗教或醫療問題為由要求豁免。據悉，波音此前預計僅有約2%的員工申請豁免疫苗接種。

目前，波音管理層迫切希望找到解決方案，既能保護員工免受新冠病毒感染，又能遵守拜登政府的疫苗接種要求，同時還可以防止因疫苗問題出現大量人才流失。消息人士稱，在1.1萬名尋求豁免的員工中，以宗教為理由的人數超過1萬，還有大約1,000人以醫療問題為由申請豁免。

波音曾表明會解僱無接種疫苗員工

美國總統拜登早前下令僱用100名或以上員工的私人企業，需要強制員工12月4日前接種疫苗，或進行每周病毒檢測，涉及合共1億勞動人口。波音表示，根據美國政府的規定，將要求其12.5萬名美國員工全部接種疫苗，否則將會解僱無接種疫苗的員工，公司允許員工以宗教或醫療問題為由要求豁免，但獲豁免員工必須定期接受病毒檢測。拜登於上周宣布將限期推遲1個月至明年1月4日執行，波音亦隨即將期限推遲至明年1月4日。

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