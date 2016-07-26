新冠疫苗｜泰國「溝針」防Delta變種病毒 第一劑科興第二劑阿斯利康

泰國衛生部長Anutin Charnvirakul周一公布，國家傳染病委員會同意第一劑接種中國科興疫苗的民眾，第二劑將接種阿斯利康，以增加對Delta變種病毒株(最早於印度發現)的免疫力，而民眾接種第一劑科興後，隔3至4星期將注射第二劑阿斯利康。路透社指，這是首次有國家公布兩劑新冠疫苗由中國製與西方國家製疫苗混合施打。

相關新聞：東京奧運｜酒店設「日本人專用」升降機 被轟種族歧視急撤標示

此外，泰國國立法政大學(Thammasat University)一項涉700名醫護人員的研究，周一公布的初步結果顯示，根據接種者的抗體水平，接種第二劑後的頭60日，科興疫苗的保護率為60%至70%，且保護率會隨著時間而下降，估計每40日會減半。

研究員：醫護須打第三針

該大學醫學院研究員Sira Nanthapisal表示：「根據我們的研究，如果我們的醫護人員接種兩劑科興疫苗……他們必須接種第三劑加強疫苗。他們的第三劑可以是阿斯利康或將送抵的輝瑞疫苗，我們將持續監察其抗體水平。」

衛生部周日公布今年4月至7月的統計顯示，在接種兩劑科興疫苗的67萬7,348名醫護人員中，有618人感染新冠肺炎。衛生部高級官員Sopon Iamsirithawon表示，專家小組建議讓高風險的醫護接種第3劑，以提高其免疫力，而第3劑將是阿斯利康或輝瑞疫苗。