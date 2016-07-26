新冠疫苗｜泰國逾600醫護接種2劑科興後染疫 政府擬為醫護打第3劑其他疫苗

泰國衛生部周日表示，累計逾600名接種2劑中國科興疫苗的醫護人員感染新冠肺炎。官員指，若讓高風險醫護接種第三劑，將是另一牌子的新冠疫苗。

路透社報道，泰國衛生部今年4月至7月的統計資料顯示，在接種2劑科興疫苗的67萬7,348名醫護人員中，有618人感染新冠肺炎，其中一名護士病逝，另有一名醫護情況危殆。

衛生部高級官員Sopon Iamsirithawon表示，專家小組建議讓高風險的醫護人員接種第3劑新冠疫苗，以提高其免疫力，並稱「第3劑疫苗將是不同牌子，不是阿斯利康疫苗，就是泰國將在短期內收到的一種信使核糖核酸(mRNA)技術疫苗」。泰國政府將於周一就上述建議展開研議。

報道指，今年2月起，泰國大部分醫護及前線人員接種科興疫苗，阿斯利康疫苗於6月運抵當地，並開始接種。本月稍後，150萬劑由美國捐贈的輝瑞疫苗將運抵，而泰國訂購的2,000萬劑將於10月後送抵。