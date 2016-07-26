新冠疫苗｜泰大學研究科興與阿斯利康疫苗混合接種

泰國朱拉隆功大學(Chulalongkorn University)將研究混合施打中國科興(Sinovac)疫苗與英國阿斯利康(AstraZeneca)疫苗的安全性和有效性，如果證實可行，料可加快泰國接種新冠疫苗的速度。

《曼谷郵報》等媒體報道，朱拉隆功大學醫學院臨床病毒學研究中心主任Yong Poovorawan周六在Facebook發文表示，這項試驗目的在研究混合施打新冠疫苗的安全性和有效性，團隊試驗的是科興疫苗和阿斯利康疫苗，將讓民眾第一劑接種科興、第二劑接種阿斯利康，或第一劑接種阿斯利康、第二劑接種科興，並觀察兩組人的反應。

若可行 醫院毋須儲存同款疫苗作第二劑

團隊徵求90名住在曼谷及周邊各府、18到59歲的測試者，結果700人前去應徵。Yong表示，如果民眾對第一劑疫苗有很強烈的過敏反應，第二劑換成其他疫苗，應是可行的。如果混合接種疫苗證明可行，料可加速疫苗接種的速度，例如醫院毋須特地保留同款疫苗以確保民眾第二劑接種之用，所有醫院現有的疫苗都可作為民眾接種的第一劑。

累計接種逾320萬劑科興

此外，泰國衛生部門上周四公布民眾接種疫苗後住院的人數及比例，截至上周四，泰國已接種321萬劑科興疫苗，194萬劑阿斯利康疫苗。注射科興疫苗的民眾中，993人因嚴重副作用住院，比例為10萬劑中有20劑的機率；接種阿斯利康的民眾中，472人因副作用住院，比例為10萬劑中有24劑的機率。

截至上周四，累計68人接種疫苗後死亡，官方已排除其中13人的死亡和疫苗有關。