新冠疫苗｜涉逾170萬人研究︰染疫致心肌炎風險 高過打針 淋巴腺腫大增幅最多

心肌炎(myocarditis)是輝瑞/BioNTech新冠肺炎疫苗的罕見副作用，以色列一項涉及逾170萬人的大型研究，揭示了當中的風險究竟有幾高。研究指，打針後心肌炎增加的風險，為每10萬人多2.7宗——但反觀，感染新冠肺炎所增加的心肌炎風險，較打針更高，為每10萬人多11宗。

研究涉及以色列約88萬名16歲或以上已完成接種輝瑞/BioNTech人士，並配對醫療紀錄及人口統計學上相近的另外約88萬名無打針人士，即合共約176萬人。研究分兩部分，第一是統計25種「疫苗潛在副作用」在兩個組別出現的比率；第二是統計約17萬名染疫人士裡面，出現該25種情況的比率，再與背景及人數差不多的無染疫人士作對比。

針後心肌炎年齡中位數25歲 大部分男性

結果發現，在已接種疫苗組別中，對比於無接種組別，心肌炎增加的幅度為每10萬人多2.7宗，但染疫後所增加的心肌炎比率更高，對比於無染疫組別，為每10萬人多11宗。美國UPMC匹茲堡兒童醫院的兒童心臟炎症專家稱，很多家長致電查詢打針與心肌炎的風險，「沒有人否定有風險，但我認為要看清楚一點，就是染疫(導致心肌炎)的風險較打針更高。」不過，研究再次證實年輕男性打針後較易出現心肌炎，指已接種組別中有21宗心肌炎個案的年齡中位數為25歲，當中有19名男性。

淋巴腺腫大 帶狀皰疹 盲腸炎 錄增幅

至於其他副作用，已接種疫苗者出現淋巴腺腫大(lymphadenopathy)的機率增加得最多，為每10萬人多78.4宗；其次是帶狀皰疹(herpes zoster infection)，為每10萬人多15.8宗，以及盲腸炎(appendicitis)，為每10萬人多5宗，其餘副作用風險未見提高。

多個「副作用」染疫之後仲易出現

至於染疫會提高的狀況機率，則以心律不正(arrhythmia)最高(每10萬人增166.1宗)，其次是急性腎損傷(acute kidney injury、每10萬人增125.4宗)、肺栓塞(pulmonary embolism、每10萬人增62宗)，以及深層靜脈血栓(Deep Vein Thrombosis、每10萬人增43宗)等。研究刊於《新英格蘭醫學雜誌》(The New England Journal of Medicine)內。