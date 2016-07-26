新冠疫苗｜港大「溝針」研究 孔繁毅：初步發現安全有效

疫苗顧問專家委員會成員、港大內科學系臨床教授孔繁毅透露，港大早前就新冠疫苗「溝針」進行研究，混合接種復必泰和科興疫苗，初步發現有效，但部分抗體測試上未完成，稍後會有更詳盡的數據，但強調溝針的安全上「絕對無問題」。

專家委員會下周將開會討論第三針事宜，孔繁毅於港台節目稱，港大亦已展開相關研究，針對免疫系統受損、患癌者，而需要接受化療、生物製劑或類固醇治療等，他們首兩針接種科興或復必泰疫苗，第三針則注射復必泰，當中一半人會接受肌肉注射、一半皮內注射。

科興作為第三針未必有效

孔繁毅提到，復必泰疫苗產生抗體量較高，對Delta保護力亦較強，因此會建議需要補打第三針的高危群組應接種復必泰。至於科興疫苗，他說滅活技術非常依賴病毒抗原，而目前科興使用的抗原來自在武漢發現的、第一代新冠病毒，若要作為加強劑應對Delta病毒，或須研究改用Delta的抗原，因此現時的科興疫苗未必有效。

料明年才須補打復必泰

孔繁毅指，港大研究亦發現注射第二針半年後，半數人體內抗體水平跌至「好低、接近陰性」，其中科興疫苗下跌速度較快。但他認為，兩款疫苗都須補打加強劑，只是科興比較迫切，並預計補打復必泰最快會明年才推行。

相關新聞：