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新冠疫苗｜港大「溝針」研究　孔繁毅：初步發現安全有效
33 分前
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新冠疫苗新冠肺炎新型肺炎復必泰疫苗科興疫苗孔繁毅
新冠疫苗｜港大「溝針」研究　孔繁毅：初步發現安全有效
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港大內科學系臨床教授孔繁毅。(資料圖片)

疫苗顧問專家委員會成員、港大內科學系臨床教授孔繁毅透露，港大早前就新冠疫苗「溝針」進行研究，混合接種復必泰和科興疫苗，初步發現有效，但部分抗體測試上未完成，稍後會有更詳盡的數據，但強調溝針的安全上「絕對無問題」。

專家委員會下周將開會討論第三針事宜，孔繁毅於港台節目稱，港大亦已展開相關研究，針對免疫系統受損、患癌者，而需要接受化療、生物製劑或類固醇治療等，他們首兩針接種科興或復必泰疫苗，第三針則注射復必泰，當中一半人會接受肌肉注射、一半皮內注射。

科興作為第三針未必有效

孔繁毅提到，復必泰疫苗產生抗體量較高，對Delta保護力亦較強，因此會建議需要補打第三針的高危群組應接種復必泰。至於科興疫苗，他說滅活技術非常依賴病毒抗原，而目前科興使用的抗原來自在武漢發現的、第一代新冠病毒，若要作為加強劑應對Delta病毒，或須研究改用Delta的抗原，因此現時的科興疫苗未必有效。

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孔繁毅認為，兩款疫苗都須補打加強劑。(資料圖片)

料明年才須補打復必泰

孔繁毅指，港大研究亦發現注射第二針半年後，半數人體內抗體水平跌至「好低、接近陰性」，其中科興疫苗下跌速度較快。但他認為，兩款疫苗都須補打加強劑，只是科興比較迫切，並預計補打復必泰最快會明年才推行。

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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/新冠疫苗｜港大「溝針」研究　孔繁毅：初步發現安全有效-289583
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