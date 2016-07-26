新冠疫苗｜港大研究：復必泰誤入靜脈或致心包炎 倡確保疫苗注射到肌肉

港府今年6月起，批准12至15歲青少年接種復必泰新冠疫苗，截至今日已有近23.5萬名12至19歲青少年接種第一劑疫苗。本港截至上月，累計接獲18宗青少年接種復必泰後，懷疑出現心肌炎或心包炎的個案，當中三分之一是15歲或以下男生。

港大團隊最近在醫學期刊發表報告，透過標準的肌肉注射途徑把mRNA疫苗注射到小鼠的大腿肌肉，對比經靜脈注射疫苗的小鼠。今次研究由港大微生物學系成員李璨、張錦霞進行、微生物學系講座教授袁國勇領導。團隊發現，接受靜脈注射疫苗的小鼠，其心臟在24至48小時內出現明顯的心肌炎和心包炎，在14日後接種第二針之後，對心臟造成的損傷更嚴重，包括細胞浸潤、細胞死亡及心包鈣化等，小鼠血清的肌鈣蛋白水平也有升高。不過，接受肌肉注射的小鼠就沒有這些問題，血清肌鈣蛋白水平與接受注射生理鹽水的小鼠相似。

強調併發症罕見

研究團隊相信，若意外將mRNA疫苗注射到靜脈，就有機會導致心肌炎和心包炎，建議注射同類技術的疫苗時，應恢復到常規方式，即先短暫抽吸注射器，排除有血液吸入、確保在注射前針頭不會意外位於靜脈當中，又或把注射部位由肩部肌肉改為大腿肌肉的外側。團隊強調，相關併發症非常罕見，大多患者都能夠迅速痊愈，市民應接種疫苗。

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