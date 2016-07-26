新冠疫苗｜港鐵參與外展接種服務 今明約720名職員及家屬打針 (更新)

【18:46 更新】港鐵表示，已有約720名員工及家屬報名疫苗外展接種服務，今明兩天於九龍灣車廠接種科興及復必泰疫苗。由於報名接種復必泰疫苗的人數較多，港鐵特別安排穿梭巴士接載部分報名人士，明天到社區疫苗接種中心接種疫苗。

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【17:32 更新】港鐵公司是首間參與外展接種服務的公共交通機構。公務員事務局長聶德權和運輸及房屋局長陳帆，今日到訪港鐵九龍灣車廠，與港鐵常務總監劉天成(車務及中國內地業務)及商務總監楊美珍，一同視察港鐵職員透過政府外展服務接種新冠疫苗的情況。外展隊今明兩日為港鐵職員及其家屬，接種科興及復必泰新冠疫苗，預計約720人在這兩天接種疫苗。

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聶德權感謝今日提供外展接種服務的天暉路體育館社區疫苗接種中心的醫護團隊和行政支援人員，又指港鐵員工每天都會與市民有不少接觸，所以接種疫苗既能保護自己及家人，亦能間接保障乘客健康。陳帆指港鐵作為全港主要的公共交通機構，每天服務近500萬人次，港鐵員工接種疫苗除了可保障自身健康外，亦能為其家人、以至社會建立保護屏障，呼籲其他公共交通機構盡快安排員工接種疫苗。

公務員事務局自推出外展疫苗接種計劃以來，已為香港體育學院、國際專業服務企業、地產發展商、金融機構及建造業界提供外展疫苗接種服務。現時局方正積極與不同界別的企業及團體，包括專上院校、公共事業及主題樂園等，就提供外展接種服務的可行性進行商討。 企業和團體家人可於周一至五上午9時至下午6時，致電外展接種服務熱線3904 1490安排外展服務。