新冠疫苗｜澳男打4劑疫苗︰我要令抗體最大化！

澳洲一名男子聲稱已接種兩劑輝瑞及兩劑阿斯利康新冠肺炎疫苗，前後合共四劑！他聲言要將體內「抗體最大化」(antibody maxxing)，增強抗疫力量，並向肆虐全球的變種病毒株Delta下戰書。

居於悉尼的34歲「疫苗男」Tom Lee，日前在Twitter展示其電子針卡，顯示他於3月31日接種首劑阿斯利康新冠疫苗、5月31日接種首劑輝瑞疫苗、6月30日接種第二劑阿斯利康疫苗、7月12日接種第二劑輝瑞疫苗。他接受當地傳媒訪問時，表示打第二劑輝瑞後感覺良好。

各界疑惑他何以能夠接種4劑疫苗，Lee聲言自己依足規矩預約接種，絕無打尖，「我沒有偷打任何疫苗，我有切切實實去排隊，打疫苗需要一點腳骨力(去排隊)，人人都可以做到」。他又聲言，悉尼所在的新南威爾士省，衛生部門不會拒絕熱衷打疫苗的人。他並說︰「我的想法是藉著溝針，盡可能把抗體最大化」，計劃下周接受測試，檢查自己有多少抗體。

澳洲傳媒指，目前當局提供輝瑞疫苗予該國40歲以上人士以及前線醫護及隔離人員等，阿斯利康疫苗則無此限制。根據澳洲衛生部門數據，當地有約33%合資格人口接種了首劑疫苗，逾11%接種了兩劑。