新冠疫苗｜特定組別將獲發證明書供打第三針 陳肇始：視情況增購劑量

屬於特定組別的市民下周四(11日)起可陸續接種第三針新冠疫苗，醫管局表示，會向免疫力弱的病人發出證明書，以供接種第三劑加強劑。對於本港疫苗數量是否足夠打第三針，食物及衞生局長陳肇始重申，政府一直有預藥廠密切聯絡，會視乎用量決定增購疫苗。

私營機構打復必泰未有時間表

陳肇始於港台節目稱，本港目前只剩約170萬劑復必泰疫苗，而特定組別人數估計有186萬人，當局會密切監察疫苗適用量，如有需要會向藥廠增購疫苗，籲市民毋須擔心。她又指，雖然社區疫苗中心數量明年將會減至「單位數」，但公立醫院復必泰注射站明起將增至9間，加上當局已「落區」開展疫苗接種，相信能更便利市民打針。另外，她重提當局正研究在私營機構打復必泰的安排，但目前仍未有落實時間表。

劉家獻：病人好急可補掃「安心出行」

醫院管理局總行政經理(質素及標準)劉家獻於同一節目指，免疫力弱的人士多數於醫管局覆診，涉及9萬至10萬人，院方會在他們覆診時或透過郵寄發出證明書，供他們接種第三針。

對於市民進入公立醫院必須掃瞄「安心出行」，劉家獻重申會採取彈性安排，必定會以病人利益為先，如病人「真係好急」可以待接受治療後「再諗返係咪需要再掃返」。

何栢良倡政府「主動出擊」

港大感染及傳染病中心總監何栢良則於同一節目建議，政府應「主動出擊」，聯絡特定組別人士打第三針。他提到，參考研究資料，相信日後所有年滿18歲者都須打第三針，認為政府應盡早讓市民知道有關安排。

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