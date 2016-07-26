新冠疫苗｜當局擬禁未打針者進入場所 梁子超憂慮令市民反感

本港已有逾六成合資格人口接種首劑新冠疫苗，當局昨透露，不排除部分場所未來或禁止未打針者進入。呼吸系統科專科醫生梁子超認為，如場所涉及必要日常服務，變相強迫打針，或會令受影響的市民反感。

梁子超於電台節目稱，法國有類似「健康通行證」的措施，在當地引起爭議，而且成效有目共睹，更直言「唔好過度迷信呢啲所謂措施」，重申應向市民解釋和遊說，尤其是長者，釋除他們對疫苗副作用的疑慮。梁說，若當局堅持採取相關措施，建議只在娛樂場所等地方實施，不要涵蓋必要日常服務，否則只會如去年全面禁堂食般，帶來反效果。

不認同復必泰更適合長者

梁子超指出，本港新冠疫苗接種率低源於市民對風險通報產生疑慮，認為當局對向公眾披露疫苗安全事故手法有問題。他舉例說，愈多長者接種科興，自然有愈多長者接種科興後出現不良反應，認為有關數據並非反映哪隻疫苗較安全。對於有意見認為長者更適合打復必泰，梁子超認為不一定，重申科興疫苗副作用較少，亦適合長者接種，但強調政府應繼續解說，當局、專家及醫護提供的資訊必須一致、清晰，才能釋除長者疑慮。

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