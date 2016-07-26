Am730
Am730
Am730
Am730
News
新冠疫苗｜當局擬禁未打針者進入場所　梁子超憂慮令市民反感
1 小時前
#Hashtags
新冠疫苗公務員事務局聶德權疫苗接種新冠肺炎梁子超健康通行證科興疫苗復必泰疫苗
新冠疫苗｜當局擬禁未打針者進入場所　梁子超憂慮令市民反感
news-images
當局昨透露，不排除部分場所未來或禁止未打針者進入。(資料圖片)

本港已有逾六成合資格人口接種首劑新冠疫苗，當局昨透露，不排除部分場所未來或禁止未打針者進入。呼吸系統科專科醫生梁子超認為，如場所涉及必要日常服務，變相強迫打針，或會令受影響的市民反感。

梁子超於電台節目稱，法國有類似「健康通行證」的措施，在當地引起爭議，而且成效有目共睹，更直言「唔好過度迷信呢啲所謂措施」，重申應向市民解釋和遊說，尤其是長者，釋除他們對疫苗副作用的疑慮。梁說，若當局堅持採取相關措施，建議只在娛樂場所等地方實施，不要涵蓋必要日常服務，否則只會如去年全面禁堂食般，帶來反效果。

news-images
梁子超建議只在娛樂場所實施「健康通行證」。(資料圖片)

不認同復必泰更適合長者

梁子超指出，本港新冠疫苗接種率低源於市民對風險通報產生疑慮，認為當局對向公眾披露疫苗安全事故手法有問題。他舉例說，愈多長者接種科興，自然有愈多長者接種科興後出現不良反應，認為有關數據並非反映哪隻疫苗較安全。對於有意見認為長者更適合打復必泰，梁子超認為不一定，重申科興疫苗副作用較少，亦適合長者接種，但強調政府應繼續解說，當局、專家及醫護提供的資訊必須一致、清晰，才能釋除長者疑慮。

相關新聞：

新冠肺炎｜石澳29歲女復陽　未打針或禁足部分場所

打針七成才可全日上課　校長︰料無小學可達標

新冠肺炎｜1個指明地方被納入強制檢測公告 (附名單)

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/新冠疫苗｜當局擬禁未打針者進入場所　梁子超憂慮令市民反感-282454
#Hashtags
新冠疫苗公務員事務局聶德權疫苗接種新冠肺炎梁子超健康通行證科興疫苗復必泰疫苗
Am730

強制檢疫｜外傭檢疫酒店爆滿最快11月有房　僱傭公會：訂房如抽獎

《幻愛》放映會收限聚令告票　導演周冠威：會向法院抗辯

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
強制檢疫｜外傭檢疫酒店爆滿最快11月有房　僱傭公會：訂房如抽獎
Am730
Am730
《幻愛》放映會收限聚令告票　導演周冠威：會向法院抗辯
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多