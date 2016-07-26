新冠疫苗｜疫苗氣泡適用於內地打針返港 港府擬研電子針卡方便展示

政府放寬「疫苗氣泡」C類及D類食肆限制。食衞局長陳肇始今日書面回覆議員質詢時表示，在香港以外地方打針，除本港批准使用的新冠疫苗外，獲世衞批准緊急使用的疫苗等，均屬於「疫苗氣泡」認可的疫苗，而有關疫苗名單已上載至政府網站。換言之，在內地接種合資格疫苗的人士，返港後均可得到疫苗氣泡下的待遇。

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陳肇始又指，當局正研究為曾在內地打針的港人提供電子針卡，將接種紀錄收錄至政府的疫苗接種紀錄數據庫，並為他們提供疫苗接種紀錄二維碼。待落實有關安排後，市民可將相關二維碼儲存在「安心出行」應用程式內，方便有需要時展示。

政府網站提供的疫苗名單中，科興疫苗、兩款國藥疫苗及科馬疫苗均為內地已獲批使用的疫苗。另外，復必泰、阿斯利康、康希諾、楊森、莫德納、伽馬勒及印度血清研究所的疫苗均獲認可。

18.5萬人次經「回港易」返港

陳肇始透露，截至周日 (20日)，有18.5萬人次經「回港易」計劃，從內地或澳門返港並獲豁免強制檢疫安排，但當局沒有備存有關香港居民在內地完成接種疫苗的人數。

