新冠疫苗｜白宮指停推加強劑是錯誤 據報美國研須旅客完成接種

世界衞生組織(WHO)總幹事譚德塞呼籲富裕國家，暫停推動接種第三針新冠疫苗加強劑，以便低收入國家取得更多疫苗，令全球有至少一成人口接種疫苗。美國白宮指，有關建議是錯誤。

白宮發言人普薩基(Jen Psaki)認為，不提供加強劑是錯誤選擇，如果美國食品藥品管理局(FDA)批准向特定人群接種第三劑加強針，美國可以同時捐贈疫苗予其他國家。她指，美國累計已經向全球捐贈1.1億疫苗，比任何一個國家都要多，本月底開始付運5億劑輝瑞疫苗，呼籲其他國家亦加快捐贈疫苗。

以色列已開始為60歲以上、已接種2劑新冠疫苗的民眾，打第三劑作為「加強劑」的計劃。英國亦據報會從下月初起，向3,200萬英國人提供第三針作為「加強劑」。日本當局正研究明年為民眾接種第三劑疫苗。至於本港衞生防護中心轄下的科學委員會將研究有否需要為民眾接種第三劑新冠疫苗。

據報美國研要求大部分旅客完成接種

《路透社》引述白宮官員消息報道，由於各國確診數字增加，加上Delta變種病毒傳播，美國現時未準備好解除入境限制，但跨部門工作小組，正研究新制度，逐步開放國外人士入境，並將要求絕大部分旅客入境前完成接種疫苗。

報道指，美國已與航空業研究旅客接種疫苗認證程序，但當局仍面對其他問題，包括承認甚麼形式的接種證明，以及是否接受入境者注射未獲美國批准使用的新冠疫苗。

美國目前限制大部分在過去14天內曾去過英國、歐洲26個神根國、愛爾蘭、印度、南非、伊朗和巴西，以及中國內地的非美國公民入境。

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