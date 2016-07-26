新冠疫苗｜研究︰輝瑞等mRNA疫苗 保護力或達數年 甚至一世

接種新冠肺炎疫苗後的保護期有多久，一直未有確定答案，由美國華盛頓大學免疫學家Ali Ellebedy領導的研究，指以mRNA(信使核糖核酸)技術研發的新冠疫苗，包括輝瑞/BioNTech及莫德納(Moderna)疫苗，可產生持續的抗體反應。專家認為，有關疫苗保護力或長達數年，甚至一世，而接種者亦可能毋須再打加強劑。

美國《紐約時報》報道，上述研究發現全數14名接種了一劑mRNA疫苗的志願人士，淋巴結形成的「生長中心」(germinal center)免疫反應，15周後仍然高度活躍(highly active)，幫助識別新冠病毒的記憶細胞數量亦無減少。Ellebedy指一般而言，「生長中心」的免疫反應會在一至兩周內達至頂峰，然後回落，但研究發現接種mRNA疫苗帶來的反應在差不多4個月亦仍然持續。

染疫康復加接種疫苗 料免疫期較長

Ellebedy及同事上月的另一項研究，指能夠識別病毒的免疫細胞，在身體染疫後8個月仍然存在於骨髓內；其他團隊的另一研究，則發現有關細胞在身體染疫後最少一年，仍然成熟及增強。專家認為，染疫後康復者如再接種疫苗，免疫力可能長達數年，甚至一世，但如病毒變種則會有變數。