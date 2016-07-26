新冠疫苗｜牛津大學研究：「溝針」效果佳 先阿斯利康後輝瑞細胞免疫反應最高

英國牛津大學一項最新研究發現，接種兩劑不同藥廠的新冠疫苗，即「溝針」，能提供良好保護，並有更高的抗體。

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研究有約830名志願者參與，分別打兩劑輝瑞/BioNTech疫苗、兩劑阿斯利康(AstraZeneca)疫苗，或以「溝針」形式接種兩款疫苗，發現全部都能起到保護作用。當中，如果第一針先打阿斯利康疫苗，第二針接種輝瑞/BioNTech疫苗，比起先接種輝瑞/BioNTech疫苗，再接種阿斯利康疫苗，會產生更高的抗體及T細胞免疫反應。「溝針」比起打兩劑阿斯利康，能誘發更高的抗體。至於兩劑都接種輝瑞/BioNTech疫苗，可獲得最多抗體，而先接種阿斯利康疫苗，後接種輝瑞/BioNTech疫苗，T細胞免疫反應最高。

負責研究的英國副首席醫療官范塔姆(Jonathan Van-Tam)表示，這次發現可以令英國，以至全球的接種疫苗計劃更有彈性。

阿斯利康打第三針或有更強免疫反應

研究同時發現，兩劑阿斯利康疫苗的接種時間相隔愈耐愈好，最長可以相隔10個月，而接種了兩劑阿斯利康疫苗後，相隔半年再注射第三針，即「加強劑」，可提升免疫反應。但相關研究未經同行審查。