新冠疫苗｜研究：莫德納產生抗體比輝瑞多逾一倍 日本再發現疫苗內有異物

比利時公布的研究顯示，與接種由德輝瑞/BioNTech共同研發的新冠肺炎疫苗相比，注射美國藥廠莫德納(Moderna)疫苗誘發的抗體多超過一倍。

學者分析近2,500名比利時醫護人員的數據，發現注射2劑莫德納疫苗的人，體內抗體平均每毫升達2,881個單位，但打完2劑輝瑞的抗體只有1,108個單位，研究人員認為，這種差異可能是因為莫德納含較多活性成分，2針相隔的時間也比較長。研究刊登在《美國醫學會雜誌》(American Medical Association)。

莫德納疫苗樽內發現黑色顆粒

莫德納疫苗在日本持續引起安全疑慮，神奈川縣有接種中心的藥劑師，在一瓶莫德納疫苗樽內發現黑色顆粒，已經暫停使用相關批次疫苗，莫德納在日本的分銷商武田藥品，已經回收有問題批次。當局說，約3,790人已經接種這個批次的疫苗。

日本上星期首先發現一批在西班牙生產的莫德納疫苗含有異物，停用163萬劑同批次疫苗。莫德納和西班牙的藥廠事後指可能涉及生產問題，歐洲監管機構已展開調查；沖繩縣在剛過去的周末再發現多瓶疫苗或註射器有外來物質，調查後相信是樽蓋橡膠塞的碎片。厚生勞働省公布調查結果，指在沖繩及群馬縣疫苗接種中心發現的異物，很大機會是疫苗封蓋上的橡膠片，相信沒有安全問題。

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