新冠疫苗｜福奇：有望20日開始打第三針輝瑞 莫德納尚要再等

美國國家過敏症和傳染病研究所所長福奇(Anthony Fauci)表示，20日有望開始大量接種第三劑輝瑞/ BioNTech疫苗，莫德納(Moderna)疫苗還要等一段時間。

福奇在美國《哥倫比亞廣播公司》(CBS)訪問中表示，美國政府可能會從20日開始大量接種第三劑輝瑞疫苗，輝瑞和BioNTech已向美國食品與藥物管理局(FDA)提交疫苗追加劑必要資料，莫德納則尚未完成提交程序。

福奇指出，他希望在開始接種第三針加強劑時，輝瑞和莫德納兩種疫苗都能提供接種，但若莫德納未在本月20日前完成程序，就還要在等待一段時間才能接種。

美國未來數星期內發布溝針數據

福奇在《有線電視新聞網》(CNN)訪問中亦提到，對於已經打了兩劑莫德納疫苗的人們而言，第三劑最好還是打莫德納，而美國政府未來數星期內會發布「溝針」數據供大眾檢視。目前美國有9,500萬人完成接種輝瑞疫苗，6,600萬人完成接種莫德納疫苗，另有1,400萬人接種強生疫苗，但主管單位目前尚未宣布有關強生疫苗的追加劑計畫。

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