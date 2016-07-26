新冠疫苗｜福奇：當局研向免疫系統弱人士打第三針

美國國家過敏症及傳染病研究所所長福奇表示，當局正研究向免疫系統有問題的民眾，提供第三劑新冠病毒疫苗。

美國近一星期的確診和死亡個案，較對上一周增加43%和39%，當中接種率最低的7個州份，新增個案佔全國一半，包括佛羅里達州、阿拉巴馬州和路易斯安那州等。

福奇表示，Delta變種病毒令美國近期的確診個案快速上升，免疫系統有問題的民眾即使接種新冠病毒疫苗，也未必能獲得充足保護，因此向他們提供第三針疫苗作加強劑是非常重要，當局正進行研究。他強調，推動更多民眾接種新冠疫苗，將有助防止出現新變種病毒。

美國有傳媒報道，美國食品及藥物管理局(FDA)正制定為民眾接種新冠疫苗加強劑的措施，預計9月初完成相關工作。輝瑞藥廠早前已表示，計劃本月提出批准注射第三劑疫苗的申請。

情報部門據報正研究武漢實驗室等病毒基因數據

另外，美國有傳媒引述消息報道，美國情報部門正在研究大量的基因數據，包括來自中國武漢的實驗室所研究從病毒樣本中提取的基因圖譜。

消息指出，情報部門需要依賴美國能源部國家實驗室的超級電腦，透過運算方式，將大量原始數據轉化為有用資訊，並需要有可靠的專家，不僅能解釋基因測序數據，而且要擁有中文領域的知識，認為這方面十分困難。

中國外交部早前強調，實驗室事件引發病毒的說法極為不可能，認為疫情溯源是科學問題，不應被政治化。