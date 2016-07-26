新冠疫苗｜福奇：美國近期死亡病例逾九成無打疫苗

美國國家過敏症和傳染病研究所所長福奇指，美國近期新冠死亡病例逾九成無打疫苗。另外，拜登邀千人到白宮參與派對慶祝美國獨立日，有聲音憂活動可能傳達錯誤信息。

福奇接受傳媒訪問時表示，美國近期的新冠肺炎死亡病例中，約99.2%無接種疫苗，指這些個案原本可以避免同預防，形容情況可悲。 他指，慶幸美國有足夠疫苗讓所有人接種，但有些美國人因意識形態，或者從根本上反對疫苗或反科學而拒絕接種。他強調美國確實有對付疫情的工具，呼籲美國人抛開分歧，認識到新冠病毒是共同敵人。

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拜登邀千人到白宮慶祝獨立日

美國獨立日，數據顯示，美國袛有20個州達到七成成年人接種第一針的目標。全國多處有慶祝活動，總統拜登邀請1,000人到白宮參與派對，出席人士包括軍人家眷及參與抗擊疫情的民眾。白宮表示，拜登將與民眾慶祝抗擊疫情取得的進展，強調工作遠未結束，鼓勵國民繼續接種疫苗。

拜登哀悼疫情中的遇難者指，經過疫情大流行的一年，大家經歷隔離、恐懼及傷痛，現時正走出黑暗，又強調接種疫苗是抵禦變種病毒的最佳方法，亦是民眾所能做的愛國行動。有反對白宮舉辦慶祝活動的人擔心，聚會可能傳達錯誤信息。福奇認為，無論民眾是否已經完成接種疫苗，都應該在接種率低的地區佩戴口罩。