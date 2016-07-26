新冠疫苗｜福奇：美7000萬人未接種或令疫情反彈

美國國家過敏症和傳染病研究所所長福奇(Anthony Fauci)表示，當地7,000萬名合資格接種新冠疫苗的人士尚未接種疫苗，可能會令新增病例反彈。

福奇表示，雖然美國在過去3個月內的新型肺炎新增病例顯著減少，與新冠病毒相關的住院人數及平均每日新增病例，在過去一個月內下跌三成，但他警告，美國仍有7,000萬合資格接種疫苗的人士尚未接種，認為當中存在危險，可能會令新增病例反彈。

關注以宗教理由拒接種民眾或有混淆

美國總統拜登上月公布須強制逾1億美國僱員接種新冠疫苗時，宗教理是其中一個豁免理據。福奇強調，接種新冠疫苗與接種天花或其他疫苗一樣，而根據衞生紀錄，只有較小數的宗教人士是對反對接種任何一款疫苗。因此，他關注有些民眾是混淆了宗教與哲學等兩個觀念，作為反對接種新冠疫苗的理由。他承認，要求僱主判斷以宗教理由拒絕接種新冠疫苗的僱員是否合理，具有一定挑戰。

福奇又指，目前預計聖誕節能否有大型家庭聚會是言之尚早，雖然近日新增確診個案開始減少，但仍未達到一個低水平，個別地區鬆綁限制措施令疫情反彈，故必須審慎衡量。

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