新冠疫苗｜科大強制上載打針或檢測紀錄 違者禁足校園

香港科技大學早前已宣布，師生必須接種新冠疫苗，否則需要每兩周接受檢測。科大今日再向學生發通告交待落實詳情，要求所有科大師生、定期訪客及承辦商員工須接種疫苗或每兩周進行檢測，並在下月1日前將有關紀錄上載至校方系統，以索取電子校園通行證。如未及時上載，將立時禁止踏足校園。

該份通告由副校長龐鼎全等署名發出，指出科大人員在進入校園時必須出示電子通行證，其中已完成接種者的通行證有效期至今年底；接種首劑者的通行證有效期為30天；選擇檢測者則為兩周。

提交虛假紀錄或遭紀律處分

通告提及，如學生未有及時提交有關紀錄，將被立即禁止進入校園，及其他設出入管制的校園設施，如學生宿舍、圖書館、體育設施等，直至符合大學要求。通告提醒，學生須注意無法進校的潛在後果，包括未能滿足出席率或課程要求、缺席考試等。另外，如有人員提交虛假記錄，一經校方發現會按既有程序處理，或會面臨紀律處分。

有經濟困難的學生如選擇定期檢測，可申請校方COVID-19學生援助基金，獲批後可退還購買「快速測試劑盒」的一半費用；或使用政府免費的深喉唾液測試。至於人員因健康問題而未能接種疫苗，則可免費領取「快速測試劑盒」，但須提前上傳相關醫療證明至網上系統。

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