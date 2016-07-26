新冠疫苗｜科興：3至17歲免疫反應好過成人

北京科興中維生物技術日前於英國醫學期刊《刺針》發表首兩期臨床測試報告，顯示科興疫苗在3至17歲兒童及青少年身上有良好耐受性和安全性，接種後免疫反應亦較成人及長者更佳。中國內地早於今月初，調低科興疫苗接種年齡至3至17歲。

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兩期測試於去年10月底至12月底，於河北招募552名3至17歲未感染新冠肺炎的兒童及青少年，其中143人為3至5歲。研究人員將參加者分成3組，包括接種兩劑1.5微克科興疫苗、接種兩劑3微克科興疫苗，以及安慰劑組別。

3微克轉化率達100%

研究發現，首期臨床測試中，接種兩劑1.5或3微克疫苗的中和抗體血清轉化率均達100%，而第二期臨床測試中，接種兩劑 1.5微克疫苗的中和抗體血清轉化率為96.8%，3微克則達100%。研究亦指，早前成人測試中，接種兩劑3微克疫苗的中和抗體血清轉化率為92%，長者則為98%，反映科興疫苗於兒童及青少年的免疫反映較好，故建議3至17歲接種3微克劑量。

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至於疫苗副作用，研究顯示接種兩劑1.5或3微克科興疫苗的副作用出現率，分別為26%及29%，以針口痛為主。