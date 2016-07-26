新冠疫苗｜紐交所將要求交易大堂人員接種 加州所有教職員須打針

Delta 變種病毒在美國肆虐，近來單日新增確診重上10萬宗水平，4個州包括佛羅里達州等，醫院病床已爆滿。美國紐約證券交易所表示，下月13日起進入交易大堂的人員，需要出示證明完成接種新冠疫苗。另外，加州要求所有教職員接種新冠疫苗，或需定期檢測。

紐約證交所現時已要求主持開市及收市敲鐘活動及出席公司上市儀式的訪客，須先接種新冠疫苗。

紐交所的備忘錄指，措施將在下月13日生效，所有進入交易大堂的人員都要接種新冠疫苗，但可以宗教或醫療理由申請豁免，未有接種疫苗者須出示病毒檢測陰性報告並在交易大堂內佩戴口罩。紐交所亦會擴大現場隨機新冠檢測，包括已接種疫苗的人士。

Google、Facebook及聯合航空等多間美國企業，先後已經宣布要求員工接種新冠疫苗。

加州州長：教職員接種疫苗是保障學生

鑑於當地疫情近日持續反彈，包括加州是美國第一個州要求所有教職員接種新冠疫苗，或需定期檢測，州長紐森相信有關做法，是保障學生的負責任舉措。紐約證券交易所由下月13日起實施新措施，要求進入交易大堂的人員，需要出示證明完成接種新冠疫苗。

相關新聞：

新冠肺炎｜世衞料明年初全球病例將逾3億宗