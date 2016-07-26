新冠疫苗｜美國下月為民眾注射第三劑 世衞再表明反對

美國疾控中心(CDC)宣布將在下月開始，為已接種兩劑輝瑞/BioNTech或莫德納(Moderna)新冠疫苗已經8個月的民眾，注射第三劑疫苗。世界衞生組織(WHO)表明反對，指應騰出疫苗供更多人接種，美國總統拜登表明不同意有關說法。

美國疾控中心宣布，當局會在下月20日起為民眾接種第三劑新冠疫苗，官員指，證據明確顯示，疫苗的保護作用會隨時間減退，接種疫苗後半年突破性感染個案開始上升，因此當局認為完成接種疫苗後8個月，是追加第三劑疫苗的最佳時間。

拜登指，加強劑將加強免疫反應，提高對新冠病毒的保護能力，這亦是防止感染可能出現的新變種病毒的最佳方式。他指，部分國際領袖認為美國不應施打第三劑疫苗，直至其他國家接種第一針後，他表明不同意有關說法，指美國可在照料國內的同時，向全球提供協助。

世衞：如為已穿著救生衣的人多穿一件救生衣

世衞再次表明反對接種第三針新冠疫苗。首席科學家斯瓦米納坦(Soumya Swaminathan)表示，目前數據未確認有必要接種第三針為加強針，指全球最易受病毒侵害的人群，完成接種疫苗，優先過高收入國家補打疫苗，並警告發展中國家仍有數以億計的人未能打針，可能引發更多變種病毒出現，帶來更可怕情況。

緊急項目執行主任瑞安(Michael Ryan)亦質疑，此舉有如為已穿著救生衣的人，加穿多一件救生衣，但同時令無救生衣的人浸死。

《路透社》統計顯示，美國全國過去一日有逾1,000名患者去世，是4月中以來新高；美國目前累計的死亡人數約62.3萬，是全球最多。

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