新冠疫苗｜美國或今日決定為部分人打第三針 CDC倡孕婦接種

羅里達州等，醫院病床已爆滿。有報道指，美國食品及藥物管理局(FDA)最快今日修改指引，為部分高風險民眾接種第三針新冠疫苗作為加強劑。

美國全國廣播公司(ABC)引述消息人士指，食品及藥物管理局最快在當地周四修改有關輝瑞/BioNTech及莫德納新冠疫苗的緊急使用授權條件，為免疫系統有問題並已完成兩劑疫苗接種的民眾注射第三劑疫苗。

食品及藥物管理局發言人未有回應報道，但指局方與美國疾控中心密切留意相關研究，並評估潛在選項會在短期內分享有關資料。

研究：孕婦注射疫苗無增加流產風險

另外，美國疾病控制及預防中心(CDC)提出促請全國所有孕婦注射新冠疫苗。

疾控中心表示，在疫情嚴重地區的醫院，愈來愈多無打針的孕婦感染病毒後情況嚴重，需要入院治療。中心的數據顯示，孕婦的注射率低，只有23%人至少注射了一劑疫苗。

疾控中心主任華倫斯基(Rochelle Walensky)發聲明表示， 疫苗對孕婦安全，由於出現傳播速度更快的變種病毒，有迫切需要加強孕婦接種疫苗。

疾控中心研究過2,500名懷孕20周以下孕婦，注射至少一劑輝瑞/BioNTech或莫德納(Moderna)疫苗後的情況， 認為無增加流產風險。

相關新聞：

新冠疫苗｜紐交所將要求交易大堂人員接種 加州所有教職員須打針