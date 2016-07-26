新冠疫苗｜美國據報半年棄逾1500萬劑疫苗 調查：76%人願打第三針

美國過去一日新增25萬宗新型冠狀病毒確診個案，多2,200人不治，累計增至4,030萬宗個案，超過65萬人不治。美國至今已有近1.75億人接種了兩劑新冠疫苗，佔成年人口超過52%。美國當局預料今個月稍後為民眾注射疫苗的加強劑。

《路透社》上月底訪問已接種最少一劑疫苗的美國人，有76%表示會接種加強劑，而55歲以上群組，更有80%人表示希望接種第三劑疫苗。

CDC：棄置疫苗比例仍然非常低

美國《全國廣播公司》(NBC)引述美國疾控中心(CDC)的數據，估計美國由今年3月起，合共棄置超過1,500萬劑新冠疫苗。

美國疾控中心統計藥房、州政府和疫苗供應者提交的資料，顯示在6月和7月，分別有440萬劑和470萬疫苗被棄置，比3至5月的總數更高。由於有關數據由疫苗供應商自行報告，數字並不全面，當中密歇根州報告自3月起被棄置的疫苗只有12劑，但當地衞生部門最新數據顯示，由去年12月起棄置超過25萬劑疫苗，因此估計全國實際棄置疫苗的數量會更高。

藥房和供應商提交有關數據時亦未有交代原因，報道指在疫苗瓶破損、錯誤稀釋等情況下，接種中心都會把疫苗標示為需要棄置。

美國疾控中心發言人回應指，相對於全美國已接種超過3.7億劑疫苗，棄置疫苗的比例仍然非常低。

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