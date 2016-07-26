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新冠疫苗｜美國擬批准接種加強劑可「溝針」
6 小時前
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新冠疫苗美國FDA溝針第三針加強劑加拿大輝瑞疫苗
新冠疫苗｜美國擬批准接種加強劑可「溝針」
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美國擬批准接種加強劑可「溝針」。(資料圖片)

多間美國傳媒引述消息報道，美國食品藥物管理局(FDA)計劃，批准民眾接種新冠疫苗加強劑時容許「溝針」。《彭博社》的報道指，預計措施會適用於美國所有已獲批使用的疫苗，但當局仍需研究實施細節。

美國國家衛生院上周發表研究，結果顯示接種一劑強生疫苗，再接種輝瑞或莫德納疫苗，產生的抗體水平較使用同款疫苗更高。FDA一個專家委員會上周五開會時，亦有討論相關研究結果。

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輝瑞疫苗向加國申請用於5至11歲兒童。(資料圖片)

輝瑞疫苗向加國申請用於5至11歲兒童

輝瑞及BioNTech向加拿大政府申請授權，把新型冠狀病毒疫苗用於5至11歲兒童。

輝瑞及BioNTech發表聲明指，申請是基於他們向2,268名5至11歲兒童進行試驗，他們每次注射劑量降低至比標準劑量少三倍的10微克所得的數據。

加拿大衞生部表示，將對所有數據進行獨立和徹底的科學審查，確認好處大於風險時，才會授權疫苗的使用。藥廠早前亦向美國政府申請授權向5至11歲的兒童注射。

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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/新冠疫苗｜美國擬批准接種加強劑可「溝針」-289233
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