新冠疫苗｜美國為5至11歲兒童打針 空軍8500人仍未接種

美國開始為5至11歲兒童接種輝瑞新冠疫苗，白宮新冠疫情首席顧問福奇指，學童接種新冠疫苗，校園會更安全。

美國疾控中心(CDC)日前批准可以為5至11歲兒童接種輝瑞疫苗，每劑10微克，是12歲及以上組別的三分一。疫苗陸續送到藥房、兒科診所、學校等地方，供2,800萬名合資格兒童接種。

疾控中心總監瓦倫斯基(Rochelle Walensky)表示，疫情持續近兩年，有些二年級的學生從未經歷正常的校園生活，現時為這批兒童打針，令他們可以到學校上課。

白宮新冠疫情首席顧問福奇指，為學童打針可以令復課安排更容易及安全。

5000空軍以宗教原因要求豁免

美國空軍，包括太空部隊要求現役軍人，需接種新冠疫苗的期限已於星期二屆滿，超過32.6萬名軍人中，有近97%至少已接種一劑疫苗，近96%完成接種，仍然有8,500人未打針。空軍表示，未打針的軍人中，800人口頭拒絕接種，2,700多人以不同原因未曾開始打針，另外近5,000人以宗教原因要求豁免接種。

美國現時近67%人口、近2.2億人接種至少一針疫苗，完成接種的有58%，即約1.9億人。

相關新聞：