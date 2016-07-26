新冠疫苗｜美國疾控中心：有免疫系統缺陷人士可考慮打第四針

美國疾控中心(CDC)表示，有免疫系統缺陷的人士可考慮接種第四針新冠疫苗。

美國疾控中心更新了防疫指引，指免疫系統有中度至嚴重缺陷的人士，例如愛滋病患者、需要服用免疫系統藥物或正接受抗癌藥物治療人士，可以考慮在接種第三劑新冠疫苗半年後，注射第四針。

有統計顯示，這類人士即使完成兩劑接種，入院或死亡率仍然是一般人的485倍。疾控中心指出，這類人士在美國約有900萬，他們接種第三劑新冠疫苗後，才獲得與免疫力正常的人士相若的保護力，接種第四針才是加強劑。疾控中心強調，並非所有免疫力差的人都需要接種第四針，民眾可諮詢醫生意見後決定。

默沙東同意讓其他藥廠生產新冠口服藥

美國默沙東藥廠同意與其他藥廠分享新冠病毒口服藥物「莫那比拉韋」(Molnupiravir)配方，以降低藥物售價。

聯合國支持的公共衞生組織藥品專利池(Medicines Patent Pool, MPP)發表聲明，指已跟默沙東藥廠簽訂自願授權協議，容許藥品專利池授權合資格藥廠，生產默沙東研發治療新冠病毒的口服藥，只要世界衞生組織仍然把新冠疫情視為「全球公共衞生緊急事件」，默沙東都不會收取有關藥物的專利費用。

默沙東本月初公布數據，顯示其研發的口服藥可令出現早期新冠病徵的人住院及死亡率減少五成。默沙東正向美國食品及藥物管理局以及歐洲藥品管理局(EMA)申請批准授權使用這款藥物，預料未來數周會有結果。

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