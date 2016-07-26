新冠疫苗｜美國疾控中心：目前毋須打輝瑞第三針

變種新冠病毒Delta在多地流傳，外界關注會否降低疫苗效用。輝瑞早前向美國當局建議注射第三針加強劑，該公司高層周一與美國疾控中心(CDC)、食品及藥物管理局(FDA)等官員開視像會議，有份參與會議的控疫專家福奇(Anthony Fauci)稱，一切沒有變，CDC和FDA根據數據，認為目前毋須接種第三劑。

福奇強調，這並不表示有關決定不會改變，或者之後有需要對全部人或某部分群組人士，例如長者或患病人士，提供第三劑接種。美國衛生及公共服務部(HHS)表示，在目前，完成疫苗接種的美國人毋須加強劑，現時美國提供的疫苗都有高度保護作用。若科學數據顯示有需要，當局才會準備推加強劑接種。

輝瑞上周罕有地公開與FDA和CDC「對抗」，稱數據顯示其疫苗的效力減少，須在半年至一年內接種第三針加強劑，但聲明中無提供有關數據。輝瑞稱會在8月就加強劑向FDA尋求授權緊急使用。在該聲明發出後數小時，FDA和CDC發表聯合聲明稱，完成疫苗接種的人暫時毋須打加強劑。

以色列數據展示須打加強劑

現為輝瑞董事局成員的FDA前官員Scott Gottlieb周日表示，他們是根據以色列衛生部門的疫苗效用數據，急求加強劑的緊急使用。以色列上周發聲明表示，變種病毒Delta在當地傳播開去，輝瑞疫苗效用由逾90%跌至約64%。