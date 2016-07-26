新冠疫苗｜美國疾控中心：99.5%死亡個案均無接種疫苗

美國疾控中心(CDC)總監瓦倫斯基(Rochelle Walensky)在白宮疫情簡報會上表示，近期確診入院及死亡的患者，絕大部分都未有接種新冠疫苗，呼籲民眾盡快接種疫苗。

瓦倫斯基指，變種病毒Delta正在美國迅速傳播，過去一星期的新增確診個案，較之前一星期增加11%，至1.39萬人，近日93%的個案來自疫苗接種率低於四成的州份，數據反映接種率低的地區，感染率和住院率都有上升，確診者接近全部是尚未接種疫苗的民眾。當局過去數月的數據分析亦指出，99.5%死亡個案，死者均沒有接種疫苗。她指出，近期在夏令營和社區活動等聚集地點出現小規模爆發，呼籲民眾無論有否接種疫苗，一旦有病徵都應該接受檢測。

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白宮首席醫學顧問福奇表示，數據顯示疫苗有助民眾避免在確診後出現嚴重後果。他再次強調，疫苗可提供非常高的保護。

當地最新數據顯示，美國完成接種疫苗人數約為1.58億人，全國人口當中有67%接種至少一劑疫苗。