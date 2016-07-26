新冠疫苗｜美國食藥局全面批准使用輝瑞 拜登呼籲企業要求員工接種

美國食品及藥物管理局(FDA)全面批准使用輝瑞/BioNTech新冠疫苗，成為首個全面批准這款疫苗使用的國家。總統拜登呼籲民眾接種疫苗，並敦促更多私人企業要求員工接種疫苗。

食藥局表示，評估22,000名接種輝瑞/BioNTech疫苗人士，以及22,000名接種安慰劑人士比較，發現疫苗保護率為91%；接種風險則包括出現心肌炎及心包炎的機會增加，尤其是接種第二劑的一周內，最高是12至17歲組別男性，相對風險較女性及年長男性高，當局認為這款疫苗符合局方對產品安全性、有效性和製造質量的高標準，公眾可以非常有信心，此外，批出全面許可後，當局仍會繼續研究這方面的風險，分別相信這次批出許可有助增加接種率及釐清法律責任等。

藥管局代理局長伍德科克表示，疫苗得到全面批准使用有助增強民眾的信心，這款疫苗在安全性、有效性和生產質量方面，符合藥管局要求的高標準，形容這是里程碑，使美國距離改變疫情的進程走近了一步。

藥管局去年12月向輝瑞/BioNtech疫苗批出緊急使用許可，現在根據藥廠臨床試驗和生產檢視的更新數據，全面批准可以為16歲及以上人士注射。美國有逾9,200萬人選擇擇接種輝瑞/BioNtech疫苗。

拜登形容食藥局決定是美國抗疫戰重要時刻

美國總統拜登形容食藥局今次決定，是美國抗疫戰的重要時刻，敦促之前對接種疫苗猶豫的人接種，並呼籲私人企業要求員工接種，警告高度傳染性的Delta變種病毒，正導致全美的確診個案上升。

美國國防部發言人柯比亦表示，在輝瑞疫苗獲全面批准使用後，軍方準備發出指引，強制軍人接種新冠疫苗，預計未來數日會發布疫苗接種的時間表。

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