新冠疫苗｜美國11月起准完成接種人士入境 死亡人數超越1918年西班牙流感

美國宣布，將於11月起放寬因應新冠疫情實施，容許33個國家的旅客入境，包括中國、印度、巴西及大部分歐洲國家的入境限制。

新措施下，外國旅客必須出示已完成接種新冠疫苗，旅客乘搭前往美國的飛機時，要提供3日內的檢測陰性證明，以及提供聯絡資料，就可以乘搭飛機入境美國。暫時未知是否只限於美國現時批准使用的3款疫苗，官員說，這將由美國疾控中心決定。

白宮防疫協調官員表示，新措施是基於個人而非國家，是更有力的制度。但他未有說明確實的生效日期，只說是「11月初」。他又說，不適合接種疫苗的兒童可獲豁免，而新措施不適用於墨西哥及加拿大陸路邊境。至於沒有完成接種疫苗的美國人，從海外回國時將要接受更嚴格的防疫規定。

美國時任特朗普政府去年初開始實施嚴格的入境限制，以防範病毒輸入，現時的政策是禁止在過去14天到過英國、歐盟、中國、印度、南非、伊朗及巴西的大部分非美國旅客入境。

歐盟委員會在Twitter表示，這是對分隔家庭及朋友期待已久的措施，對商界也是好消息。

多間航空公司亦表示歡迎，認為美英及美歐航班復飛，對航空業非常重要。英航老闆杜利形容，美國放寬18個月來的入境限制，是「歷史性時刻」。

1918西班牙流感大流行奪全球5000萬人生命

根據美國約翰霍普金斯大學的統計資料，美國至今累計超過4,200萬宗新冠肺炎個案，累計逾67.6萬人病殁，已超越1918至19年西班牙流感大流行在美國造成的死亡人數。

綜合外媒資料，許多科學家與歷史學家認為，當時全球三分之一的人口、大約18億人曾感染西班牙流感，當時在全球奪去大約5,000萬人的生命，其中在美國導致67.5萬人喪生，不過西班牙流感死亡總數只是粗略估測，原因在於當時疫情發生時記錄並不完整，但普遍被認為是美國近代史上最致命的流行病。

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