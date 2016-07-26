新冠疫苗｜美食藥局委員會支持為5至11歲兒童接種輝瑞疫苗

美國食品及藥品監管局(FDA)的專家委員會支持為5至11歲兒童接種輝瑞/BioNTech新冠疫苗。

18人的專家組周二投票表決，以17票贊成，1票棄權，贊成批准授權，認為接種的利益大於風險，建議為5至11歲兒童，注射兩劑「復必泰」新冠疫苗防疫，每次劑量為10微克，是12歲及以上人士劑量的三分一。每劑相隔3個星期注射。

委員會主席表示，輝瑞的試驗結果顯示，為5至11歲兒童接種較低劑量的疫苗，相信可以有效降低出現罕見心肌病副作用的機會。

FDA料數日內有決定 CDC下周商討

食藥局預料數日內決定是否採納建議。如果獲得正式批准，最快下周可以開始接種；疾控中心(CDC)亦會於下周召開專家會議，商討就這個年齡群組的兒童接種疫苗作出建議。

輝瑞早前公布5至11歲兒童臨床試驗，證實預防感染的有效率達90.7%。兒童接種每劑疫苗約10微克，是一般疫苗份量的三分一。輝瑞亦正進行2至4歲幼童的臨床試驗，預料年底前會有結果。

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