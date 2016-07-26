新冠疫苗｜美13歲仔打第二劑輝瑞3日後一睡不起 初步驗屍指心臟脹大

美國密歇根州一名13歲少年，在接種第二劑輝瑞新冠肺炎疫苗後3日，在睡夢中死亡。據報該名少年本身健康、沒有長期病，他在注射第二針新冠疫苗後，有疲倦及發燒等常見的針後反應，初步驗屍結果發現他的心臟有脹大情況。美國疾病控制及預防中心(CDC)稱正調查事件。

《底特律自由新聞》(Detroit Free Press)報道，正準備升讀高中、居於薩吉諾縣(Saginaw County)的少年Jacob Clynick，於6月13日接種第二針輝瑞新冠肺炎疫苗。家人說，Clynick於打針後的兩日內發燒及覺得疲倦，15日晚上伴隨肚痛症狀，但情況不算嚴重。詎料他當晚就寢後，一睡不起。負責該縣驗屍工作的密歇根法醫科學及醫學研究所表示，預計3至5個月後才有調查結果，正與CDC保持溝通。

CDC的新冠疫苗安全技術工作組上月曾發表報告，指輝瑞/BioNTech疫苗及莫德納(Moderna)疫苗，與部分年輕接種者出現罕見心臟發炎病例「可能有關聯」(likely association)，稱將在相關疫苗加上警告標籤。報告指，美國迄今發現1,226宗心肌炎(myocarditis)或心包炎(pericarditis)案例，約6%病情嚴重，大部分患者為30歲以下男性，多數在接種第二劑疫苗後出現有關情況，主要徵狀是胸口痛。據稱兩款疫苗共涉及每100萬劑有12.6宗心臟發炎病例。但目前尚未確定Clynick的死因是否與疫苗有關。