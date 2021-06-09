新冠疫苗｜學校七、八成學生打針可全面復課 曾安全打流感針長者基本可接種

復必泰疫苗的接種年齡下限，上周獲食物及衞生局長批准下調至12歲。疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆表示，委員會今日(9日)在會議上，檢視並討論13個地區或國家的接種經驗，指美國、加拿大和新加坡分別有330萬、50萬和2萬名12至15歲青年，已接種新冠疫苗。他指，有4個層面支持12至15歲青年接種，包括對自己的保障、保護家中長者、讓學校活動恢復如常，以及為香港社區築起免疫屏障。

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劉宇隆建議，青年接種第二針後需要休息、不宜進行劇烈運動。他又提到，學校若有七至八成學生已完成接種新冠疫苗，學校可以全面復課及進行戶外活動，已打針的學童亦毋須戴口罩。他強調，有關安排並非歧視未接種疫苗的學童，但據網上調查顯示，在運動時能除口罩是他們想接種的原因之一。此外，委員會相信12至15歲群組接種疫苗後，只會有輕微副作用。

首針打莫德纳或阿斯利康者 在港第二針可打復必泰

委員會今日亦討論到「溝針」事宜，新發現及動物傳染病科學委員會主席許樹昌指，很多進行中的研究均顯示，將阿斯利康和核酸疫苗混針的效果很好，抗體也較只打一款針高，惟短暫的副作用會相對「多少少」，發燒等副作用亦較接種同一款疫苗多兩成。至於滅活疫苗混針，許樹昌稱只有港大和菲律賓的研究，暫時未有數據。他表示，委員會建議「溝針」時盡可能用同一技術的疫苗，在本港以外曾接種首針莫德纳或阿斯利康疫苗的人士，在港可選擇復必泰疫苗為第二針。

曾打流感針應可安全接種新冠疫苗

坊間關注長者接種疫苗有很大風險，目前院舍長者接種率約為3%，科學委員會今日更新長者疫苗接種指引，指長者過去如果曾安全接種流感疫苗，就可以安全接種新冠疫苗，但需插喉或臥床等身體虛弱的長者，就仍然需要進行風險評估。劉宇隆解釋，流感疫苗與科興疫苗都是滅活疫苗，故認為長者可以打科興。至於復必泰疫苗，他指雖然其抗體濃度較高，但考慮到長者在院舍較少接種其他人，而院舍職員如果都有打針的話，長者就毋須太高的保護力。劉宇隆強調，長者可自由選擇接種哪一隻疫苗，認為最好的疫苗就是「打入手臂嘅疫苗」，又認為長者接種率低源於大家「過度小心」。

衞生防護中心總監林文健表示，現時來自非高險地區的抵港人士若已完成接種疫苗，檢疫期已經可以縮短，但今日會議上討論後，認為有關條件應加多一項檢驗抗體，以策安全。不過他強調，來自A1極高風險地區和A2甚高風險地區的旅客，檢疫安排不會獲得放鬆。至於抽血和驗抗體等程序，當局需時研究如何執行，同時要考慮旅客應即場等候結果，還是先送檢疫等。許樹昌指出，測試抗體的目的是證明疫苗已發揮作用，能夠真正產生抗體。他說，有關抗體測試的有效期為3個月，可方便頻繁出境和入境的人士。

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