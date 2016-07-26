新冠疫苗｜英國增逾9000宗確診 英超場館成接種中心

英國單日新增9,284宗新冠病毒確診個案，是連續第五日超過9,000人確診，再多6人死亡。此外，多間英超球會的球場成為接種中心，部分場館外在星期日有數百人排隊等候接種。

相關新聞：新冠肺炎｜沙利文：倘中國對病毒溯源調查不合作或被孤立

英格蘭和威爾士地區星期一開始，取消婚禮人數不多於30人的規定，但出席賓客仍要戴口罩及保持社交距離，政府計劃下月開始容許舉辦戶外婚禮，意味可以有更多賓客出席。英格蘭在94年訂立的婚姻法，只容許在教堂或婚姻登記辦事處等室內地方舉行婚禮。司法大臣白樂彬表示，婚禮是一生中最特別的時刻之一，新安排可滿足新人希望舉辦較大型婚禮的需求。

逾八成成年人接種至少一劑疫苗

英國繼續推動新冠疫苗接種計劃，日前將接種計劃的年齡下限調低至18歲，多間球會亦響應政府呼籲改裝球場成為接種中心，以便讓更多人可以打針，包括車路士、熱刺及韋斯咸。部分場館外在星期日有數百人排隊等候打針。

英國目前全國近4,300萬人打了至少一劑，佔逾81%成年人口，當中逾3,100萬人完全接種疫苗，佔成年人口近六成。政府希望下月19號前所有18歲或以上人士都已接種疫苗。