新冠疫苗｜英強制前線醫護明年4月前完成接種 打科興國藥旅客入境將免隔離

英國加強防控新冠疫情的措施，明年4月起強制所有前線醫護須完成接種疫苗。另外，當局放寬入境限制，完成接種世界衞生組織承認的新冠疫苗，包括中國科興或國藥疫苗的旅客，入境英國後將豁免隔離。

英國政府周二(9日)宣布，明年4月1日起，英格蘭所有國民保健署(NHS)前線醫護都要完成接種新冠疫苗。衞生大臣賈偉德(Sajid Javid)表示，目前英格蘭有逾93%的前線醫護已打了至少一劑疫苗，90%已完成接種。新政策主要針對餘下逾10萬名連一劑都無注射的醫護。

當地護理院早前已實施類似強制打針政策，未打針員工人數由88,000人，大幅下降至32,000人。賈偉德有信心這情況，亦可出現於國民保健署。他強調，新政策整體而言有助保護病人及國民保健署。但外界預料在新政策下，或有大批醫護離職。

英國承認世衞緊急使用清單疫苗

當局公布承認世衞緊急使用清單(EUL)的新冠疫苗，包括中國科興和國藥疫苗。自本月22日起，完成接種並獲得相關疫苗接種證明的旅客，毋須在出發前檢測，入境後亦豁免隔離檢疫。但須在抵英後第二日接受快速檢測，如果結果為陽性，須再接受一次核酸檢測。

英國運輸大臣夏博思(Grant Shapps)表示，決定意味英國進一步重啟國際旅遊。英國目前的單日新增確診人數維持在3萬人以上，累計有930多萬人染疫。全國12歲及以上的人士中，有87.5%至少打了一劑疫苗，79.8%已完成打針，18.4%打了加強劑。

相關新聞：