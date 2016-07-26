新冠疫苗｜英研究：打兩劑輝瑞或阿斯利康 對Delta及Alpha防護效用同樣高

一項周三於《新英格蘭醫學期刊》發表的最新研究顯示，接種兩劑輝瑞/BioNTech或接種兩劑阿斯利康(AstraZeneca)新冠疫苗，對Delta變種病毒(最先於印度發現)的防護，跟對Alpha變種病毒(最早於英國發現)同樣有效。

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路透社報道，這項研究確認英格蘭公共衛生部(PHE)今年5月發表有關輝瑞/BioNTech及阿斯利康疫苗效用的研究結果，而PHE這些研究結果根據民眾接種數據而得出。

最新研究顯示，接種兩劑輝瑞/BioNTech疫苗，對Delta變種病毒有症狀情況的防護率為88%，對Alpha變種病毒則為93.7%，與早前公布的其他研究結果相差不大。接種兩劑阿斯利康疫苗，對Delta有症狀情況的防護率為67%(比最初公布的60%高)，對Alpha則為74.5%(比最初估計的66%高)。

打兩劑後 防護效用僅輕度不同

PHE研究員在報告中表示：「接種兩劑後，(兩款)疫苗對Delta變種病毒與Alpha變種病毒的效用，僅有輕度不同。」

以色列的研究根據數據，估計輝瑞/BioNTech疫苗對變種病毒有症狀情況的防護效用較低，但預防重症效用仍然高。英國PHE早前指，不管是輝瑞還是阿斯利康，接種第一劑後，對Delta有症狀情況的防護效均為33%左右。PHE周三公布整項研究結果，接種一劑輝瑞後，對Delta防護率為36%，接種一劑阿斯利康的防護率則約為30%。

研究員指，僅接種一劑，疫苗對變種病毒的防護效用會降低，這些研究結果，對在Delta流行的環境下盡可能讓高風險群組接種兩劑疫苗的做法，給予科學理據支持。