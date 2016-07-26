新冠疫苗｜英確診個案回升 完成接種歐美旅客下周入境免隔離

英國新冠疫情反覆，單日確診個案數字回升，當局進一步放寬防疫限制，下星期一起容許美國及大部分歐盟國家旅客，完成接種指定新冠疫苗後，入境時毋須隔離。

英國單日新增確診數字連續下跌一星期後，周三再度回升，27,734宗新冠病毒確診個案，較前一日多逾4,000宗，另有73名病人不治。

運輸大臣夏博思宣布，來自美國及大部分歐盟國家的旅客，完成接種獲歐洲藥品管理局及美國食品及藥物管理局批准使用的新冠疫苗，即輝瑞/BioNTech、莫德納、阿斯利康及強生疫苗後，從「黃色名單」地區進入英國後，可以豁免10天隔離檢疫，當地下周一(8月2日)凌晨生效。旅客出發前仍需進行檢測並持有陰性證明，抵埗後第二天再接受檢測。

不過，英國對「黃色名單」上的法國仍然實施嚴格的入境檢疫規定，即使完成接種疫苗，由法國入境仍需隔離。

蘇格蘭地方政府批評鹵莽 旅遊業界表示歡迎

蘇格蘭地方政府表示，會跟隨帶領威爾士地方政府的工黨，雖然批評相關決定鹵莽，但亦決定跟隨英格蘭的做法。

英國旅遊業界普遍表示歡迎，倫敦希思羅機場行政總裁讚揚是個正確決定，英國航空則表示，希望政府能擴大豁免範圍。

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