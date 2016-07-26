新冠疫苗｜英科技公司研皮膚貼片疫苗 堪稱效力可長達數十年

英國生物科技公司「Emergex」，一款第二代新冠肺炎疫苗將展開臨床測試，這是一款皮膚貼片疫苗，據報利用T細胞殺死受感染細胞，並可以提供長達數十年的免疫力。

《衛報》報道，皮膚貼片疫苗會在感染後疫苗會啟動T細胞，迅速從體內清除受感染細胞，從而防止病毒複製和感染細胞。現時的新冠疫苗產生的抗體會黏附在病毒上並阻止其感染細胞， T細胞則能進一步發現並摧毀受感染細胞。

Emergex皮膚貼片疫苗將以皮膚貼片的形式推出，每塊約拇指般大小，貼片上的微針會在幾秒內釋放針頭，更可以在室溫下保存長達3個月。

明年初開展人體測試

成立於2016年的Emergex公司旨在開發T細胞疫苗，目前已獲得瑞士藥品監管機構批准，可以進行初步人體測試，從明年1月3日開始將有26人接受高劑量和低劑量的實驗疫苗，測試中期結果預計將在明年6月份公布。

Emergex首席商務長Robin Cohen表示：「這是監管機構首次批准這類新冠疫苗進入臨床試驗，其唯一目的是在沒有抗體反應的情況下產生靶向T細胞反應、尋找受感染細胞並殺死它們」。

雖然如輝瑞/BioNTech和阿斯利康(AstraZeneca)疫苗也會產生T細胞反應，疫苗將引發抗體反應，但相關反應會隨著時間推移而減弱，意味人們需注射加強疫劑以保持對病毒的保護力。Robin強調「Emergex這款疫苗可以提供更持久的免疫力、可能持續數十年，還可以更好地對抗病毒突變」，不過，根據過往疫苗開發的時間表來看，Emergex疫苗最快要到2025年才能上市。

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