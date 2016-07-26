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新冠疫苗｜英34歲女打第二針輝瑞後不良反應嚇人(有片)
4 小時前
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新冠疫苗｜英34歲女打第二針輝瑞後不良反應嚇人(有片)

接種新冠疫苗後的身體反應，因人而異。英國倫敦34歲女子西格爾(Georgia-Rose Segal)在Instagram上載片段，可見她走路困難，步履不穩，幾乎跌倒，在病床上雙腳抽搐，又需用步行架輔助走路，原來這些是她接種第二劑輝瑞/BioNTech新冠疫苗後不良反應。

西格爾說，她被診斷患上神經系統功能性失調(Functional Neurological Disorder，FND)，可導致肌肉無力。隨著新冠疫苗接種計劃持續，民眾都關注打針後可能出現的反應，西格爾這些片段至今累計10萬個like。

FND可以由身體創傷或情緒問題觸發，例如頭部受傷、手術等，也可能由注射疫苗引發，但此情況極之罕見。倫敦聖喬治醫院神經疾病顧問醫生Jan Coebergh表示，疫苗可能「觸發(trigger)」FND，但不是病因。他說，注射疫苗後可能出現FND，但不是因為疫苗而產生，所以醫學界有時會用「觸發」這字眼。

Coebergh醫生表示，心理壓力以及對疫苗有憂慮，以及打針後的副作用(例如流感症狀和針口痛等)，都可能引發FND。

西格爾周日在IG表示，她接受治療後已經出院，還上載她使用助行器、面露笑容的照片。

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西格爾走進廚房步履不穩，幾乎跌倒。(互聯網)
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西格爾須用助行器。(互聯網)
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西格爾表示已出院，並上載照片。(互聯網)
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/新冠疫苗｜英34歲女打第二針輝瑞後不良反應嚇人有片-277482
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